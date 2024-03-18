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Новости > Россия наносит ракетные удары по Украине, используя спутниковые снимки, купленные в США, — СМИ

Россия наносит ракетные удары по Украине, используя спутниковые снимки, купленные в США, — СМИ

Александр Панько
18.03.24 16:54
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Россия наносит ракетные удары по Украине, используя спутниковые снимки, купленные в США, — СМИ

Дальние удары России с помощью крылатых ракет, скорее всего, наносятся с использованием спутниковых снимков, предоставленных американскими компаниями, пишет американский журнал The Atlantic со ссылкой на украинский военный источник.

По его словам, последовательность ясна: спутник делает снимки места, а через несколько дней или недель прилетает ракета. Иногда после этого другой спутник делает дополнительные изображения, возможно, для проверки степени ущерба, пишет издание.

«Количество совпадений, когда за фото следуют удары, слишком велико, чтобы быть случайным», — заявил источник.

Журнал пишет, что иногда совпадение — это просто совпадение, но подозрительные случаи накапливаются, и поскольку многие компании, занимающиеся спутниковыми снимками, предлагают список архивных изображений с указанием дат и координат, можно просмотреть десятки тысяч изображений, сделанных в Украине, и заметить подозрительные закономерности.

Отмечается, что таких случаев сотни. При этом в Украине утверждают, что следят за пролетами спутников России, и до недавнего времени предполагали, что сателлиты союзников не будут доступны для выгоды России.

«Примерно шесть месяцев назад мы и представить себе не могли, что частные компании будут продавать спутниковые снимки в чувствительных районах. Но стало трудно поверить, что эти совпадения случайны», — заявил украинский военный чиновник.

В Минобороны Украины подозревают, что Россия покупает спутниковые снимки в США через сторонние компании, и что эти изображения «могут быть использованы в вооруженной агрессии против Украины».

«Заказать изображения у этих компаний проще, чем вы думаете. Устаревшие, размытые изображения можно бесплатно размещать на Картах Google. Свежие, четкие изображения того, что вы хотите или не хотите разнести вдребезги, стоят немного дороже, — пишет журнал. — Компании предлагают удивительно быстрые сроки выполнения работ при затратах в несколько тысяч долларов. Более быстрый цикл обработки и более высокое разрешение повышают стоимость».

Напоминается, что двумя крупнейшими компаниями в США, занимающимися коммерческой спутниковой съемкой, являются Maxar и Planet.

«Обе предоставили изображения украинских объектов, позднее пораженных российскими ракетами. Обе подчеркнули, что они тщательно проверяют своих клиентов и соблюдают постановление США, которое запрещает транзакции с Россией с начала войны. Maxar отказался комментировать конкретные случаи заказов на подозрительные изображения в Украине, но заявил, что «прекратил все деловые отношения с российскими организациями, включая реселлеров, в начале марта 2022 года». Planet заявила, что занимается предоставлением изображений «ответственным субъектам, таким как правительства, организации по оказанию помощи и средства массовой информации», а также «тщательно работает, чтобы избежать возможности неправильного использования и злоупотреблений», — говорится в публикации.

В издании добавили, что ни одна из компаний не пожелала сообщить, обнаруживала ли она когда-либо случаи, что Россия использовала ее снимки, а также не пожелала описать, как она гарантировала, что ее клиенты на самом деле не являются подставными российскими компаниями.

Военный чиновник отметил, что у него нет оснований полагать, что сами компании поддерживают Россию в войне. И Planet, и Maxar ведут большой бизнес с правительством США, и намеренная помощь России поставит под угрозу контракты и повлечет за собой регулирование.

По словам другого источника, для того, чтобы изображения не попали в руки России, спутниковым компаниям придется контролировать не только то, от каких клиентов они принимают задания, но и перепродажу этих изображений.

Напомним, Чехия закупает боеприпасы для Украины у союзников России.

Тэги: США, Россия, снимки, спутник, ракетный удар

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