Watch Dogs: фильм по мотивам игры снимает режиссер Матье Тюри

Фильм по мотивам игровой франшизы «Watch Dogs» находится в процессе производства.

О будущей экранизации «Watch Dogs» известно, что её снимает известный французский режиссер Матье Тюри, а одну из главных ролей сыграет Софи Уайлд.

Хотя детали сюжета «Watch Dogs» держатся в секрете, действие популярной игры разворачивается в вымышленных версиях реальных городов. Рассказывается о хакерах, которые по тем или иным причинам оказываются вовлеченными в преступный мир.