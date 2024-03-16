Банк Конкорд может быть причастен к мутным операциям с российской криптой, - СМИ

Не так давно появилась информация о том, что украинский Банк Конкорд (Днепр) мог участвовать в сомнительных операциях российских сервисов по обмену криптовалюты Exmo и Suex. Проект Антикор утверждает, что последняя компания попала под санкции США по подозрению в финансировании хакерских группировок.

Издание пишет, что активисты братились в правоохранительные органы, заявив, что Банк Конкорд вместе с Suex и Exmo якобы предоставлял услуги эквайринга платежей в пользу российского маркетплейса по торговле наркотиками Hydra.

Собеседник в топ-менеджменте Нацбанка отметил, что Конкорд Банк действительно нарастил объемы эквайринговых операций.

Suex и Exmo, как пишут, имеют общие корни. Криптобиржу основал российский предприниматель Иван Петуховский, он же — один из соинвесторов Suex, вместе с однофамильцем Егором Петуховским, а также Максимом Субботиным и Ильдаром Закировым.

Справка. В банковскую группу «Конкорд», кроме Банк Конкорд входят украинские финкомпании «Кордпей», «Мастпей», «Прокард» и «Синком», а также компании-нерезиденты: британская Electronic Payment Solutions LTD и мальтийская Moneycare Limited. Владельцами группы выступают предпринимательницы из Днепра Елена Соседка и Юлия Соседка (56,2% и 43,8% акций соответственно).