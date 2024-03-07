Тренеру «Реала» светит солидный тюремный срок за налоговые махинации

Прокуратура Мадрида выдвинула обвинение тренеру «Реала» Карло Анчелотти в налоговых махинациях. Ему грозит тюремное заключение.

Сообщается, что итальянский наставник спокойно относится к этой ситуации. Он был очень удивлен обвинением прокуратуры и считает, что не сделал ничего противозаконного и уже работает со своими адвокатами. Анчелотти принял решение предстать перед судом и защищать свои права.

Прокуратура Мадрида намерена добиться четырех лет и девяти месяцев тюремного заключения для Анчелотти за то, что итальянский специалист обманул налоговые органы на сумму более миллиона евро в 2014 (386 361 евро) и 2015 (675 718 евро) годах, когда он впервые стал тренером «Реала» (2013-2015).

Сам же тренер уверен, что на момент обвинения еще не был резидентом Испании, поэтому закон не нарушал.

«Это старая история (с налогами). Офис прокурора считает, что я тогда был резидентом Испании, а я считаю, что не был. Я штраф уже заплатил, деньги выплачены. Юристы обсуждают варианты. Я убежден в своей невиновности, потому что не был резидентом Испании на тот момент. Прокурор считает иначе. Что ж, пусть решит суд», — сказал Анчелотти.

Напомним, мадридский «Реал» провернул очень громкий трансфер.