Война в Украине: Швейцария готова обсуждать мир с Россией

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сделал резонансное заявление. Его слова цитируют российские СМИ.

Дипломат сказал, что Россию пригласят в Швейцарию для участия в мирной конференции по Украине.

Он отметил: «Было бы иллюзорно и наивно предполагать, что в течение следующих нескольких недель или двух-трех месяцев можно будет провести конференцию, которая установит мир. Таким образом, эта конференция призвана открыть процесс поиска мира на высоком уровне, по крайней мере на уровне министров».

Министр добавил: «Маловероятно, что Россия будет присутствовать на этой первой конференции, но она будет приглашена. С другой стороны, цель состоит в том, чтобы на этом пути мы могли сойтись, в том числе и с участием России. Поэтому мы должны представить, что на этом пути будет несколько шагов».

Также было сказано, что первая конференция состоится в Швейцарии, а следующие могут состояться в других странах, например в некоторых странах БРИКС.

Резюмируется: «Вполне можно представить, что страны БРИКС могут и хотят сыграть определенную роль на этом пути. Мы будем очень рады, если они это сделают, и мы обсудим это с ними напрямую. Сегодня у меня состоится двусторонняя встреча с Южной Африкой и Саудовской Аравией именно в рамках этого процесса интеграции».

Ранее мы писали, что Боррель считает, что война в Украине может завершиться в ближайшие месяцы.