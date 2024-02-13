Часть школ в Полтавской области закрыли на карантин

В Полтавской области из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом часть школ закрыли на карантин. Об этом заявил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин в Telegram.

«Из-за высокого уровня заболеваемости 30 учебных заведений Полтавщины закрыли на карантин. Половина из них — в Кременчугском районе», — заявил он.

При этом семь закрыли в Полтавском районе, шесть — в Лубенском и два заведения — в Миргородском районах.

Более 9700 детей временно перешли на дистанционное обучение.

«В области наблюдается повышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ и гриппом. В последнее время он на 59% превысил базовый уровень», — отметил председатель ОГА.

По его словам, высокие показатели заболеваемости зафиксированы в Сергеевской, Песчанской, Каменнопотоковской, Новоселовской, Гадячской, Хорольской, Ланновской, Котелевской, Лубенской и Кобелякской громадах.

Напомним, на Киевщине школы массово закрываются на карантин.