Ученые заявили, что головокружение может быть смертельным

Ученые из университета Южной Калифорнии в США поведали об опасности головокружения. Появились данные их отчета.

По словам американцев, регулярное головокружение связано с более высоким риском летального исхода по причине диабета, рака и сердечнососудистых заболеваний.

Эксперты попытались определить точные состояния, летальный исход которых может повышать симптоматическое головокружение.

В ходе эксперимента исследователи привлекли к участию около девяти тысяч взрослых граждан США.

Была собрана информация о состоянии здоровья добровольцев, которых попросили сообщить, испытывали ли они в течение последнего года симптоматическое головокружение.

После этого началась фаза наблюдения за людьми, в течение которой постоянно регистрировались летальные исходы.

Выяснилось, что головокружение было связано с летальными исходами по многим причинам, в числе которых диабет, рак и сердечнососудистые заболевания.

Также сказано, что связь этого симптома с раком не могла быть точно оценена из-за недостаточной информативности данных.

Резюмируется, что корреляции между головокружением вследствие травм головы (без последующих падений) и повышением числа летальных исходов обнаружено не было.

Ранее была названа еще одна причина повышать свой уровень физической активности.