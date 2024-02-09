Определены соперники сборной Украины по футболу в Лиге наций

В четверг, 8 февраля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка финального этапа Лиги наций УЕФА сезона-2024/25.
Сборная Украины будет выступать в Лиге В, где ее суперниками станут сборные Чехии, Албании и Грузии.
Лига наций 2024/25. Итоги жеребьевки
Лига A
— Группа A1: Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия;
— Группа A2: Италия, Бельгия, Франция, Израиль;
— Группа A3: Нидерланды, Венгрия, Германия, Босния и Герцеговина;
— Группа A4: Испания, Дания, Швейцария, Сербия.
Лига B
— Группа B1: Чехия, Украина, Албания, Грузия;
— Группа B2: Англия, Финляндия, Ирландия, Греция;
— Группа B3: Австрия, Норвегия, Словения, Казахстан;
— Группа B4: Уэльс, Исландия, Черногория, Турция.
Лига С
— Группа C1: Швеция, Азербайджан, Словакия, Эстония;
— Группа C2: Румыния, Косово, Кипр, Литва / Гибралтар;
— Группа C3: Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, Беларусь;
— Группа C4: Армения, Фарерские острова, Северная Македония, Латвия.
Лига D
— Группа D1: Литва / Гибралтар, Сан-Марино, Лихтенштейн;
— Группа D2: Молдова, Мальта, Андорра.
Напомним, футболист английского гранда изъявил желание выступать за сборную Украины.