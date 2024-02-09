Определены соперники сборной Украины по футболу в Лиге наций

В США отреагировали на увольнение Залужного

Ким Чен Ын не исключил, что Южную Корею придется оккупировать

Жертвами войны в Украине стали уже 523 ребенка

В Украине пересчитали чиновников – за прошлый год их стало меньше

В Краснодарском крае после взрыва загорелся НПЗ

Конфликт на одном из грузинских рынков перерос в смертельную бойню

США ударили новыми санкциями по российским алмазам и нефти

В РФ вспыхнул газопровод и цистерны

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 391 470 солдат

Зеленский собрался в Германию на следующей неделе

Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине этой ночью и сколько сбили

В результате ракетного удара по Киеву погибли четыре человека. Более 30 людей ранены

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 392 380 солдат

Шольц назвал шаги для скорейшего завершения войны в Украине

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 393 290 солдат

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Украинским автомобилистам поведали, как изменятся цены на топливо в этом году

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Бой Усика и Фьюри сорвался из-за травмы

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Александр Белоконь: на фронте погиб чемпион мира по пауэрлифтингу

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В Украине могут отменить мораторий на повышение тарифов ЖКХ

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Буданов рассказал детали спецоперации по уничтожению вражеского ракетного катера «Ивановец»

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Синоптик спрогнозировал весеннее тепло в Украине

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Украинцам рассказали, что будет с ценами в 2024-м году