Финны поведали о пользе бега

Исследователи из университета Йювяскюля в Финляндии выяснили кое-что важное. Они поведали, зачем нужно заниматься бегом.

Ученые говорят, что он хоть и не помогает сбросить вес сразу, но обеспечивают снижение количества жира в долгосрочной перспективе.

Информируется, что в проведенном исследовании приняли участие мужчины в возрасте 20-39 и 70-89 лет. Все они были (действующими или завершившими карьеру) конкурентоспособными спринтерами, бегунами на выносливость и силовыми атлетами (некоторые из дисциплин в этом виде спорта аналогичны пауэрлифтингу).

Кроме этого была также контрольная группа, участники которой были физически активны, но не участвовали в спортивных соревнованиях.

Эксперты собрали информацию о здоровье людей, их образе жизни, а также зафиксировали рост и вес добровольцев, после чего испытуемые прошли тесты на оценку соотношения мышечной массы в теле к жировой.

Выяснилось, что у пожилых спринтеров и марафонцев, участвовавших в исследовании, жировая масса была ниже, чем у молодых атлетов и физически активных людей.

Оказалось, что люди, занимающиеся силовыми тренировками на протяжении всей жизни, были способны поддерживать свою мышечную массу лучше, чем те, кто участвовал в спринтах и марафонах.

Уточняется, что у силовых атлетов старшего возраста было такое же количество мышечной массы, как у их молодых спортсменов.

Говорится о том, что комбинированный подход к тренировкам может быть наиболее полезным для оптимизации состава тела на протяжении всей жизни.

Резюмируется, что не следует бросать тренировки, если нужные результаты не были получены за короткое время. В долгосрочной перспективе эффект от занятий обязательно проявится.

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