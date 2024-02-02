Синоптик спрогнозировал весеннее тепло в Украине

Синоптик Игорь Кибальчич говорит, что в Украину придет тепло. Эксперта небесной канцелярии цитирует издание Мeteoprog.

Он поведал, что нынешний февраль в нашей стране будет теплым и с достаточным количеством осадков по всей стране.

Сказано, что на фоне юго-западных ветров в Центральной, Южной и Восточной Европе температура воздуха в среднем за месяц ожидается выше нормы.

По его словам, так как будет преобладать поле пониженного давления, то количество осадков ожидается достаточным, местами в два-три раза выше климатической нормы.

Специалист сообщил: «Непосредственно в Украине самые высокие температурные показатели ожидаются в западных, южных и центральных областях».

Говорится: «В начале месяца в Одесской области и в Крыму возможен прогрев воздуха в дневные часы выше 10 тепла, а ближе к середине февраля не исключены значения плюс 15-20 в отдельные дни».

Уточняется, что несколько прохладнее будет в восточной части, в северных областях и на Полесье.

Указывается на то, что температурный фон в среднем за месяц по стране будет колебаться в пределах от 2 мороза до 4 тепла. Это на два-пять градусов выше климатической нормы.

Известно, что в конце первой декады февраля и после 20 числа возможны кратковременные периоды похолодания, но без сильных морозов.

Поясняется, что в связи с частыми прохождениями циклонов и атмосферных фронтов, в течение месяца возможны резкие колебания атмосферного давления и порывистый ветер в отдельные дни, порой до 15-22 м/с.

Отмечается, что количество осадков будет около нормы, местами выше нормы на 20-40%. Снежный покров будет наблюдаться эпизодически преимущественно в западных, северных и восточных регионах.

Резюмируется, что в целом подавляющая часть осадков будет выпадать в виде дождей, особенно в южной половине и Крыму.

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