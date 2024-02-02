Украинским автомобилистам поведали, как изменятся цены на топливо в этом году

В Украине в 2024-м году будут меняться цены на топливо. Такой прогноз дали в НБУ.

Так напомнили, что в прошлом году цены на топливо в нашей стране выросли всего на 2,7%.

Произошло этого из-за того, что падение мировых цен на нефть компенсировало повышение налогов. Но в этом году цены будут расти быстрее.

Сказано: «Снижение мировых цен на нефть в конце года почти нивелировало эффект от возврата налогообложения топлива, которое действовало до вторжения».

Впрочем, как сообщает финансовый регулятор, прогнозируемое повышение цен на нефть грядущей весной и умеренное снижение в дальнейшем обусловят несколько быстрее подорожание топлива в 2024-м году до 13,2%.

Резюмируется: «Это будет иметь косвенное проинфляционное влияние и на стоимость транспортных услуг и отдельных товаров. В дальнейшем стоимость топлива стабилизируется благодаря постепенному снижению мировых цен на нефть».

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