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Новости > Озвучен новый фактор, повышающий риск инсульта

Озвучен новый фактор, повышающий риск инсульта

Александр Панько
01.02.24 16:13
215
Озвучен новый фактор, повышающий риск инсульта

Эксперты выявили новый фактор, который повышает риск инсульта. Появились данные их отчета.

Сообщается, что к неприятности со здоровьем может привести воздействие газа радона.

Известно, что в проведенном исследовании приняли участие почти 150 тысяч женщин, средний возраст составил 63 года.

Указывается, что ни у одной из них не было инсульта в истории болезни на момент начала исследования.

Оказалось, что за тринадцать лет наблюдения среди участниц случилось почти семь тысяч инсультов.

Добавим, что после поправки на курение, диабет и высокое кровяное давление исследователи обнаружили, что у пациенток, которые жили в домах с содержанием радона более 4 PCI/L, риск инсульта был на 14% выше по сравнению с женщинами, в домах которых концентрация газа была менее 2 PCI/L.

Кроме этого, в сравнении с последними у женщин со средними концентрациями радона в доме (от 2 до 4 PCI/L) риск был выше на 6%.

Стоит напомнить, что радон это радиоактивный газ без цвета и запаха, который может выходить на поверхность в местах залежей урана и проникать в дома через трещины в подвале.

Исследователи говорят о наличии корреляции, но не причинно-следственной связи.

Подчеркивается, что в исследовании участвовали в основном белые женщины старшего возраста, поэтому нельзя распространять выводы на другие группы населения.

Резюмируется, что полученные результаты подчеркивают важность дальнейшего изучения связи между воздействием радона и риском инсульта.

Ранее британский терапевт поведал, как снизить кровяное давление без лекарств.

Тэги: здоровье, мир, инсульт

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