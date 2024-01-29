Тариф на электроэнергию для украинцев поднимут в два раза

Тариф на электроэнергию для населения в Украине может быть повышен вдвое. Об этом заявил член парламентского комитета по вопросам ЖКХ Сергей Нагорняк.

Новая цена может составить чуть меньше 6 гривен, тогда как сейчас составляет 2,64 грн.

Субсидии обещают оставить.

Ранее Шмыгаль обещал, что тарифы на электроэнергию до конца апреля 2024 года повышать не будут.