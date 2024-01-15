Президент проведет в Давосе двусторонние встречи с представителями ЕС и НАТО, а также переговоры с лидерами государств и крупных бизнесов для усиления оборонной и экономической устойчивости Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию с рабочим визитом. Об этом он сообщил в Telegram в понедельник, 15 января.

«Встречусь с лидерами страны и приму участие в Давосском форуме. В Берне проведу переговоры с главами обеих палат парламента, руководителями партий и фракций, госпожой президентом Виолой Амхерд», — написал глава украинского государства.

Зеленский планирует поблагодарить власти Швейцарии за ее принципиальную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Он верит, что участие Швейцарии в Формуле мира и ее опыт помогут приблизить справедливый мир на основе видения Украины.

Зеленский проведет в Давосе важные двусторонние встречи с представителями ЕС и НАТО, чтобы поддержать динамику евроатлантической интеграции Украины. Также запланированы переговоры с лидерами государств и крупных бизнесов для усиления оборонной и экономической устойчивости нашей страны.

«Также буду говорить о возвращении похищенных детей, санкциях и поиске механизмов для использования замороженных российских активов, сотрудничестве по гуманитарному разминированию, финансовой поддержке и восстановлению Украины», — добавил президент.

Напомним, Зеленский предложил всем вместе «закончить Путина».