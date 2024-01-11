На Львовщине введен карантин из-за бешеной собаки

В селе Быстрица Дрогобычского района Львовской области введен карантин из-за выявления заболевания собаки бешенством. Об этом сообщает районная военная администрация.

Отмечается, что собака покусала трех человек и потом погибла. На следующий день пришло подтверждение из лаборатории, что пес болел бешенством.

В связи с этим в селе и 5-километровой зоне введен карантин до 8 марта включительно. В Быстрице будет проведена обязательная вакцинация всех собак и кошек.

Как сообщается, в прошлом году в Дрогобычском районе неоднократно фиксировали случаи бешенства среди диких и домашних животных.

Напомним, на Житомирщине бешеный бобер покусал женщину.