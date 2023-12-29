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Новости > Губернатор Техаса резко наехал на Байдена из-за нелегальных мигрантов

Губернатор Техаса резко наехал на Байдена из-за нелегальных мигрантов

Агата Кловская
29.12.23 11:00
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Губернатор Техаса резко наехал на Байдена из-за нелегальных мигрантов

Главное: Джо Байдена обвиняют в разрушении страны. Из-за нелегальных мигрантов.

Детали: Губернатор Техаса Грэг Эббот обрушился с резкой критикой на президента США Джо Байдена. Он сделал пост в социальной сети Х, обвинив главу государства в разрушении страны из-за позиции Белого дома по нелегальным мигрантам.

Политик написал: «Джо Байден разрушает Америку, Техас пытается сохранить ее».

Ранее министерство юстиции США предупредило власти штата о готовности подать иск, если тот станет применять закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять нелегалов по решению суда.

Стоит добавить, что федеральные власти до 3 января ждут от руководства штата заверений в том, что Техас воздержится от применения нормы.

Подчеркивается, что такие действия штата станут неконституционными, подорвут отношения с Мексикой и криминализируют то, что и так не считается законным на федеральном уровне.

Грэг Эббот отметил: «Администрация Джо Байдена не только отказывается исполнять действующие законы в миграционной сфере, но и хочет остановить Техас от исполнения законов против нелегальной миграции. Никогда не видел такой враждебности к закону и порядку в США».

В тему: Нелегальные мигранты вовсю атакую США.

Тэги: США, мир, Техас, нелегалы, мигранты, Джо Байден, Грэг Эббот

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