Губернатор Техаса резко наехал на Байдена из-за нелегальных мигрантов

Главное: Джо Байдена обвиняют в разрушении страны. Из-за нелегальных мигрантов.

Детали: Губернатор Техаса Грэг Эббот обрушился с резкой критикой на президента США Джо Байдена. Он сделал пост в социальной сети Х, обвинив главу государства в разрушении страны из-за позиции Белого дома по нелегальным мигрантам.

Политик написал: «Джо Байден разрушает Америку, Техас пытается сохранить ее».

Ранее министерство юстиции США предупредило власти штата о готовности подать иск, если тот станет применять закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять нелегалов по решению суда.

Стоит добавить, что федеральные власти до 3 января ждут от руководства штата заверений в том, что Техас воздержится от применения нормы.

Подчеркивается, что такие действия штата станут неконституционными, подорвут отношения с Мексикой и криминализируют то, что и так не считается законным на федеральном уровне.

Грэг Эббот отметил: «Администрация Джо Байдена не только отказывается исполнять действующие законы в миграционной сфере, но и хочет остановить Техас от исполнения законов против нелегальной миграции. Никогда не видел такой враждебности к закону и порядку в США».

В тему: Нелегальные мигранты вовсю атакую США.