Составлен список банков, которые в следующем году проверит НБУ

Главное: В 2024-м году НБУ проверит 27 банков. Появился список.

Детали: НБУ утвердил планы проведения инспекционных проверок банков на 2024-й год. Он был сформирован с применением риск-ориентированного подхода.

Указывается, что в список попали 27 банков из 63 действующих финансовых учреждений.

В плане проведения инспекционных проверок банков определены проверки:

в первом квартале – «Окси Банк», «Юнекс Банк», «АБ «Радабанк», «Банк Восток», «Универсал банк» и «Кредитвест Банк»;

во втором квартале – «Индустриалбанк», «Банк Альянс», «ПривБанк», «Украинский капитал», «Полтава-банк» и «Агропросперис Банк»;

в третьем квартале – «Ощадбанк», «Банк «Грант», «МетаБанк», «Аккордбанк», «Банк Траст-Капитал», «Банк инвестиций и сбережений» и «МИБ»;

в четвертом квартале – «Асвио Банк», «Коминвестбанк», «Банк Кредит Днепр», «Банк Авангард», «Кристаллбанк», «Клиринговый Дом», «Прокредит Банк» и «РВС Банк».

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