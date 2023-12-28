Составлен список банков, которые в следующем году проверит НБУ

Главное: В 2024-м году НБУ проверит 27 банков. Появился список.
Детали: НБУ утвердил планы проведения инспекционных проверок банков на 2024-й год. Он был сформирован с применением риск-ориентированного подхода.
Указывается, что в список попали 27 банков из 63 действующих финансовых учреждений.
В плане проведения инспекционных проверок банков определены проверки:
в первом квартале – «Окси Банк», «Юнекс Банк», «АБ «Радабанк», «Банк Восток», «Универсал банк» и «Кредитвест Банк»;
во втором квартале – «Индустриалбанк», «Банк Альянс», «ПривБанк», «Украинский капитал», «Полтава-банк» и «Агропросперис Банк»;
в третьем квартале – «Ощадбанк», «Банк «Грант», «МетаБанк», «Аккордбанк», «Банк Траст-Капитал», «Банк инвестиций и сбережений» и «МИБ»;
в четвертом квартале – «Асвио Банк», «Коминвестбанк», «Банк Кредит Днепр», «Банк Авангард», «Кристаллбанк», «Клиринговый Дом», «Прокредит Банк» и «РВС Банк».
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