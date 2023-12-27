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Новости > Украина обвинила Россию в регулярном использовании химического оружия

Украина обвинила Россию в регулярном использовании химического оружия

Агата Кловская
27.12.23 12:43
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Украина обвинила Россию в регулярном использовании химического оружия

Главное: Генштаб ВСУ говорит, что Россия 465 раз применила химическое оружие с начала войны. В том числе 81 – с начала декабря.

Детали: Генштаб ВСУ заявляет, что Россия регулярно использует в войне боеприпасы, снаряженные химическими веществами. Названы цифры.

Сообщается: «Зафиксировано 465 фактов применения российской федерацией боеприпасов, которые снаряжены ядовитыми химическими веществами. Из них только за декабрь текущего года 81 случай».

Отмечается: «При этом динамика применения растет. Всего за один день 19 декабря Россия осуществила восемь атак с использованием химических веществ».

Информируется, что чаще всего россияне используют гранаты К-51, РГР и ручную газовую гранату «Дрофа-ПМ», которые сбрасывают с БПЛА, также зафиксированы применения самодельных взрывных устройств, снаряженных веществами раздражающего действия.

Говорится, что противник осуществляет артиллерийские обстрелы с содержанием химически опасных веществ.

Так, 14 декабря Россия применила новый тип специальных газовых гранат РГ-ВО с содержанием неизвестного химического вещества.

Резюмируется: «28 случаев применения опасных химических веществ было задокументировано и направлено для проведения следственных действий в рамках уголовного производства группами радиационной, химической, биологической разведки из состава воинских частей».

В тему: Россияне использовали химоружие против ВСУ на двух направлениях фронта.

Тэги: общество, Россия, война, химическое оружие, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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