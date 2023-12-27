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Новости > Преодолеть экологические последствия войны поможет программа Европейского Союза, — Кацуба

Преодолеть экологические последствия войны поможет программа Европейского Союза, — Кацуба

Автор: «Фраза»
26.12.23 21:53
118
Преодолеть экологические последствия войны поможет программа Европейского Союза, — Кацуба

Россия совершает на территории Украины настоящий экоцид. Чтобы преодолеть его последствия, понадобятся годы и миллиарды евро. Об этом в своей колонке пишет эксперт в сфере энергетики, владелец компании «АЛЬФА ГАЗ» Александр Кацуба.

Кацуба напоминает, что кроме подрыва Каховской дамбы или угрозы, которую россияне создают для Запорожской АЭС, есть менее очевидные экологические преступления. Это — загрязнение почв, воды, воздуха, минирование, уничтожение флоры и фауны. Ущерб, связанный с разрушением Россией природной среды Украины, оценивается в миллиарды долларов, а ущерб для безопасности и здоровья людей тяжело измеряется деньгами, пишет эксперт.

Чтобы преодолеть все последствия российской агрессии для экологии Украины и Европы, понадобится последовательная политика как со стороны украинского государства, так и со стороны европейских институций, потому что Украина самостоятельно с этой задачей не справится, убежден эксперт.

Но уже сейчас у нас есть положительный сигнал — европейская политика зеленой трансформации, которая является частью «Зеленого соглашения» ЕС, предусматривает затраты на уровне 1 триллион евро. Эти деньги пойдут на изменения в экономике и энергетике для сокращения выбросов и снижения уровня загрязнения природы до 2050 года. Европейская комиссия — высший исполнительный орган ЕС хочет присоединить к этой программе и Украину. Главное для нас сейчас — отбиться от российского агрессора. И тогда мы сможем залечить раны, нанесенные этой войной, резюмирует Кацуба.

Александр Кацуба — украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.

Тэги: Александр Кацуба, Альфа Газ

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