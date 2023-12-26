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Новости > Назван овощ, который нужно есть ежедневно для здоровья сердца

Назван овощ, который нужно есть ежедневно для здоровья сердца

Агата Кловская
26.12.23 16:54
137
Назван овощ, который нужно есть ежедневно для здоровья сердца

Главное: Специалисты рекомендуют добавлять помидоры в ежедневный рацион. Употребление этого овоща в виде сока или пасты поможет поддерживать сердце в хорошем состоянии.

Детали: Специалисты утверждают, что здоровье сердца можно укрепить с помощью диеты.

И, по мнению одного эксперта, именно по этой причине можно на ежедневной основе в рацион включить один овощ, пишет Express.

В частности, доктор Дебора Ли рассказала, как диета может помочь сердцу. Она предупредила, что «плохой» холестерин, окислительный стресс и агрегация тромбоцитов (свертывание крови) могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Поэтому она рекомендовала добавлять помидоры в ежедневный рацион.

«Помидоры содержат красный пигмент ликопин, который является мощным антиоксидантом и помогает предотвратить атеросклероз (отложение жировых бляшек на стенках артерий), являющийся основной причиной сердечно-сосудистых заболеваний. Ликопин делает это, предотвращая окисление липопротеинов плазмы», — объяснила специалист.

По данным недавнего метаанализа 2022 года, высокое потребление ликопина снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 14%. Исследования также показали, что помидоры могут оказывать положительное влияние на сердце при употреблении в различных формах, в том числе целиком, в виде сока и пасты.

Специалист добавила, что помидоры также богаты питательными веществами, необходимыми организму.

«Помидоры содержат мало калорий, но богаты питательными веществами, включая витамин С и калий, которые также необходимы для хорошего здоровья сердца. Они также содержат клетчатку и, следовательно, помогают достичь рекомендуемой цели — 30 г клетчатки в день. Клетчатка жизненно важна для здоровья сердца», — сказала она.

Дебора Ли также перечислила признакам проблем с сердцем:

— Отек лодыжки;

— Одышка, например, при подъеме по лестнице;

— Головокружение;

— Холодные конечности

— Повышенное артериальное давление выше;

— Учащенный пульс при минимальной нагрузке;

— Сердцебиение;

— Бессонница или апноэ во сне;

— Постоянное чувство усталости.

«Если вы чувствуете, что у вас могут появиться ранние симптомы нездорового сердца, сейчас самое время принять меры», — призвала специалист.

В тему: Здоровое сердце: британский медик назвала четыре ключевых фактора.

Тэги: здоровье, сердце, овощи

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