Услуга «Киевстар» stan rahunku не работает до сих пор

Главное: «Киевстар» еще не возобновил услугу с автоматической передачей данных об остатке средств на счете.

Детали: Мобильный оператор «Киевстар» до сих пор не возобновил услугу с автоматической передачей данных об остатке средств на счете (stan rahunku) - она должна включаться при наборе комбинации *111#. Однако фактически не работает.

В ответ на запрос услуги система присылает абонентам ответ «Неполадки подключения или неверный код MMI».

Техническую проблему подтверждают в самой компании.

«Услуга называется «сетевая комбинация», и ее работа действительно до сих пор не восстановлена. Сроки возобновления сообщить не могу», — сказала менеджер Дарья.

При этом «Киевстар» не изменил текст автоматического сообщения при пополнении счета. Когда человек забрасывает деньги на свой счет, ему по-прежнему предлагают проверить свое пополнение при помощи услуги stan rahunku (*111#).

«Ваш счет пополнен. Для проверки наберите *111#», — пишет «Киевстар» своим абонентам.