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Новости > Услуга «Киевстар» stan rahunku не работает до сих пор

Услуга «Киевстар» stan rahunku не работает до сих пор

Агата Кловская
21.12.23 17:41
135
Услуга «Киевстар» stan rahunku не работает до сих пор

Главное: «Киевстар» еще не возобновил услугу с автоматической передачей данных об остатке средств на счете.

Детали: Мобильный оператор «Киевстар» до сих пор не возобновил услугу с автоматической передачей данных об остатке средств на счете (stan rahunku) - она должна включаться при наборе комбинации *111#. Однако фактически не работает.

В ответ на запрос услуги система присылает абонентам ответ «Неполадки подключения или неверный код MMI».
 
Техническую проблему подтверждают в самой компании.
 
«Услуга называется «сетевая комбинация», и ее работа действительно до сих пор не восстановлена. Сроки возобновления сообщить не могу», — сказала менеджер Дарья.
 
При этом «Киевстар» не изменил текст автоматического сообщения при пополнении счета. Когда человек забрасывает деньги на свой счет, ему по-прежнему предлагают проверить свое пополнение при помощи услуги stan rahunku (*111#).
 
«Ваш счет пополнен. Для проверки наберите *111#», — пишет «Киевстар» своим абонентам.
 
В тему: Киевстар не работает: в Украине реализовали сценарий апокалиптического фильма «Оставь мир позади»?
 

Тэги: Киевстар

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