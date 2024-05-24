Европу накрыла волна подросткового ожирения

В 2018-2022-х годах в Европе выросло число подростков, страдающих ожирением. Их доля увеличилась с 21% до 23%.

Такие цифры приводятся в Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения.

В нем информируется: «Распространенность избыточного веса и ожирения среди подростков в Европе давно является серьезной проблемой общественного здравоохранения, от которой страдает каждый пятый подросток».

Уточняется, что показатели избыточного веса и ожирения выше среди мальчиков (27%), чем среди девочек (17%).

Также сообщается, что подростки из менее обеспеченных семей чаще страдают избыточным весом или ожирением (27%) по сравнению с 18% среди их более состоятельных ровесников.

При этом была связь между социально-экономическим статусом и нездоровыми пищевыми привычками: подростки из семей с низким доходом чаще употребляют сладкие напитки (18% против 15%) и реже употребляют фрукты (32% против 46%) и овощи (32% против 54%) ежедневно.

Эксперты подчеркивают: «Доступность вариантов здорового питания часто ограничены для семей с низким доходом, что приводит к усилению зависимости от обработанных и сладких продуктов, что может иметь неблагоприятные последствия для здоровья подростков».

Добавим, что этот документ базируется на данных из 44 стран Европы, участвующих в исследовании поведения в отношении здоровья детей школьного возраста.

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