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Новости > Биологи узнали о гусеницах кое-что необычное

Биологи узнали о гусеницах кое-что необычное

Агата Кловская
24.05.24 05:41
93
Биологи узнали о гусеницах кое-что необычное

Эксперты из Бристольского университета в Великобритании узнали о гусеницах кое-что необычное. Появились данные их отчета.

Биологами было установлено, что, как минимум, три вида гусениц могут чувствовать и реагировать на электростатическое поле, создаваемое хищниками.

Ученые поясняют, что многие животные излучают электростатический заряд при движении.

В то же время, мухи, пауки и пчелы способны его чувствовать.

Британцы стремились узнать, могут ли некоторые животные обнаруживать поля, создаваемые хищниками.

Специалисты сконцентрировались на гусеницах, у которых имеются волоски, являющиеся потенциальными природными сенсорами электростатических полей.

Информируется, что, сперва были пойманы осы, охотящиеся на гусениц, для измерения количества электрического заряда, создаваемого при взмахе крыльев.

Выяснилось, что хищные насекомые действительно генерируют электростатические поля, и количество заряда можно измерить в зависимости от активности крыльев.

После этого было собрано более двухсот гусениц и проверена их реакция на искусственно созданное электростатическое поле.

Отобрали три вида гусениц: медведицы кровавой, пятнистого кистехвоста и павлиньего глаза.

Оказалось, что все три типа гусениц реагировали на электростатический заряд.

Уточняется, что некоторые гусеницы размахивали телом, другие сворачивались в защитную позу.

Сообщается, что волоски гусениц наиболее активно реагировали, когда электрическое поле соответствовало тому, что генерируется осами.

Резюмируется, что щетинки гусениц эволюционировали для того, чтобы чувствовать электростатическое поле хищников.

Ранее ученые узнали о птицах кое-что невероятное.

Тэги: ученые, мир, наука, гусеница

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