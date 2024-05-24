Индусы выяснили кое-что интересное о работе человека в группе

Эксперты из Индийского технологического института в Канпуре узнали кое-что интересное о работе человека в группе. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что при групповом принятии решений сердечный ритм нескольких людей синхронизируется.

В проведенном учеными исследовании приняли участие 204 добровольца, которым нужно было действовать как комитет по найму и выбирать лучшего кандидата на работу из пула претендентов.

Указывается на то, что информация о кандидатах была неравномерно распределена среди членов данного комитета.

Сообщается, что такая настройка гарантировала, что все члены группы будут обмениваться информацией, а не принимать решения только на основе собственного мнения и информированности.

Индусы использовали специальные кардио-датчики для сбора данных во время групповых дискуссий, уделяя особое внимание синхронности сердечного ритма как показателю сплоченности и вовлеченности группы.

В итоге выяснилось, что, когда частота сердечных сокращений среди членов комитета (участников) была более синхронизированной, у них было больше шансов достичь правильного консенсуса и принять наилучшее решение.

Специалисты также планируют выяснить, как физиологический маркеры сплоченности группы – сердечный ритм – можно использовать для повышения эффективности работы команд в различных условиях, в том числе в сферах бизнеса и образования.

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