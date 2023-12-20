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Новости > Американцы рассказали, чем грозит скрытое переедание

Американцы рассказали, чем грозит скрытое переедание

Агата Кловская
20.12.23 16:36
167
Американцы рассказали, чем грозит скрытое переедание

Главное: Скрытое переедание – опасно для здоровья. Он может привести к лишнему весу и сахарному диабету.

Детали: Исследователи из Университета штата Огайо в США рассказали о вреде скрытого переедания. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что частые перекусы сладкими и жирными продуктами способны незаметно привнести в ежедневный рацион человека от 400 до 500 калорий, что может привести к лишнему весу и сахарному диабету.

В исследовании ученых приняли участие 23 708 взрослых американцев.

Эксперты проанализировали их пищевые привычки и определили, из каких источников в организм испытуемых поступают калории.

Люди были разделены на четыре группы: здоровые участники, добровольцы с преддиабетом и диабетом (в третьей группе диабетиков уровень сахара в крови натощак был более 7 ммоль/л, а в четвертой – от 6,5 до 6,9 ммоль/л).

Сообщается, что в среднем участники перекусывали дважды в день.

Взрослые с преддиабетом и диабетом употребляли меньше закусок, чем здоровые.

Участники без диабета получали 14,6% суточной калорийности за счет алкогольных напитков: данный показатель был почти в два раза выше, чем у людей с другим диабетическим статусом.

Оказалось, что регулярное перекусывание жирными и сладкими продуктами, которые практически не имеют питательной ценности, прибавляет к норме суточного калоража взрослого американца без диабета 19,5-22,4%.

Ученые говорят, что люди с уже диагностированным диабетом или преддиабетом реже перекусывали жирными и сладкими продуктами.

В тему: Ученые научились продлевать жизнь при ожирении.

Тэги: ученые, здоровье, мир, диабет

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