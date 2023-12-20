В сети «Киевстар» фиксируются новые проблемы

Главное: Фиксируются проблемы со связью в сети «Киевстар» в ряде городов на западе и юге Украины. В компании заявили, что специалисты работают над восстановлением сервисов.

Детали: По состоянию на утро 20 декабря есть сложности с мобильной связью и интернетом в сети Киевстар. В компании подтвердили уведомления от пользователей.

Отмечается, что фиксируются проблемы со связью в ряде городов на западе и юге Украины.

В компании заявили, что специалисты работают над возобновлением сервисов.

В тему: «Киевстар» вернул интернет в метро.