Помощь внутренним переселенцам уменьшать не будут, - Зеленский

Главное: Помощь внутренним переселенцам уменьшать не будут. Будут ли увеличивать - неизвестно. Об этом заявил президент Украины.

Детали: Владимир Зеленский в ходе сегодняшней пресс-конференции заявил, что помощь внутренним переселенцам уменьшать не будут. При этом увеличение помощи президент подтвердить также не может.

«Не могу подтвердить из-за вызовов, связанных с увеличением оборонного бюджета. Не могу сказать сейчас, как будем работать с выплатами, все точно будет подсчитано к концу года», – сказал он.

Справка: Внутренние переселенцы сегодня получают 3000 грн для детей и людей с инвалидностью; 2000 грн для остальных граждан.

В тему: Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко прокомментировал заявление Зеленского, написав, что президента вводят в заблуждение.

«Кто-то откровенно вводит в заблуждение президента или скорее просто пи..дит, выгораживая себя. Потому что помощь уже сократили и сокращают дальше. Но, похоже, докладывают другое», – заявил Андрющенко.