Буданов рассказал о необходимости мобилизации и проблемах рекрутинга

Главное: В Украине нет альтернативы мобилизации. Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов назвал причину.

Детали: По состоянию на сегодня в Силах обороны Украины более миллиона бойцов. Без мобилизации ни один рекрутинг не покроет этих потребностей. Об этом заявил начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов.

Буданов пояснил, что всех, кто хотел или был готов воевать, полномасштабное вторжение Российской Федерации или уже застало в различных подразделениях Сил обороны, или они пришли в ВСУ в первые полгода.

По объективным причинам, по словам главы разведки, из тех людей в рядах Сил обороны сейчас осталось немного.

«Это факт, это надо понимать и признавать. При таких объемах без мобилизации ни один рекрутинг не покроет наших потребностей. Это подобная проблема, как с боеприпасами, потому что объемы огромные. Совокупно Силы обороны Украины сейчас составляют (назову немного условное количество, потому что мы подошли к гостайне) миллион сто тысяч человек. Никакой рекрутинг такие объемы покрыть не может. Исключительно мобилизация», — отметил глава ГУР.

Однако он добавил, что в контексте мобилизации возникает и другой вопрос — мотивация.

«Сколько бы людей принудительно или непринудительно, какими-то хитростями или согласно нормам законодательства мы бы не мобилизовали, КПД (коэффициент полезного действия, — ред.) будет почти нулевой. Что, в принципе, и происходит в последнее время, это также надо признавать откровенно. Поэтому даже мысли нельзя допускать, что без мобилизации можно обойтись. Нельзя», — подчеркнул Буданов.

Он пояснил, что сейчас в Украине нет столько людей, желающих делать что-либо, а тем более идти воевать.

«А это же текущее. Будут потери, и это количество надо держать постоянно», — отметил он.

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