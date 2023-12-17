Закон 7877: существует или нет?

В социальной сети недавно Tik-Tok появились несколько видео, утверждающих, что в Украине принят новый закон №7877 о финансовой поддержке для украинцев, которые не покидали страну с начала вторжения. Согласно этой информации, граждане могут получить денежную помощь. Однако, не все так просто.

В первом видео утверждается, что согласно закону №7877, каждый, кто не пересекал границу Украины после 24 февраля, имеет право на 14 тысяч гривен кризисной помощи, а также списание 100% долгов по коммунальным услугам и возможность получить пищевые талоны в размере 5 тысяч гривен в месяц. Однако при ближайшем рассмотрении обнаруживается, что закона с таким номером не существует.

Во втором видео предполагается, что президент Владимир Зеленский объявил о подписании закона №4772, предоставляющего единовременную помощь в размере 16 тысяч гривен для тех, кто не покидал границу с 24 февраля 2022 года. Однако звучащая информация не соответствует тексту закона, и сумма выплат также не совпадает.

В третьем видео создается видимость новостного выпуска, утверждающего о выплатах в размере 14 тысяч гривен для тех, кто находился в Украине с начала вторжения и не выезжал за границу. Номер закона в этом случае – №3386, который, как выясняется, вносит изменения в Гражданский кодекс относительно сокращения сроков рассмотрения судебных дел, связанных с защитой прав детей.

Однако проведенная проверка по сайту Верховной Рады показывает, что ни одного из упомянутых законов, в том числе закона №7877, не существует. Таким образом, информация, распространяемая в видео, оказывается недостоверной, и скорее всего, является частью схемы привлечения внимания к телеграмм-каналу с фейковыми сенсационными новостями.