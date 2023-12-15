Стало известно о небывалой пользе мускатного ореха

Главное: Выявлена новая польза мускатного ореха. Он способен продлить жизнь.

Детали: Ученые из университетов Чонбук и Чунг-Анг в Южной Корее поведали о небывалой пользе мускатного ореха. В нем выявили вещество нектандрин, которое может увеличить продолжительность жизни плодовых мушек.

Так, в результате эксперимента с участием плодовых мушек (дрозофилов), удалось установить, что употребление мускатного ореха способно продлить их жизнь.

В отчете сказано, что отобранных насекомых разделили на пять групп.

Мушки из первой группы с первых дней жизни в дополнение к стандартному питанию на основе кукурузной муки употребляли 50 мл рапамицина. Второй группе полагалось 200 мл этого вещества. Третьей – 50 мл другого соединения под названием NecB. Насекомые из четвертой группы употребляли 200 мл NecB, а из пятой – лишь кукурузную муку.

Эксперты говорят, что NecB, известный как нектандрин В, является биоактивным фенольным соединением, входящим в состав мускатного ореха.

Отмечается, что рапамицин – это вещество, которое используется в медицине для предотвращения отторжений органов при трансплантации.

Удалось установить, что наиболее высокая средняя продолжительность жизни была у самок и самцов дрозофилов из группы NecB-200. Самки прожили 76 дней, а самцы – 74.

Уточняется, что насекомые мужского и женского пола из контрольной группы прожили 61 день и 65 дней соответственно.

Информируется, что соединение NecB оказалось способно улучшить функцию опорно-двигательного аппарата, замедлить прогрессирование нарушений зрения и нейродегенерации у стареющих плодовых мушек.

Резюмируется, что ученые надеются, что дальнейшее изучение нектандрина B позволит разработать стратегии для его применения в качестве потенциального терапевтического средства для увеличения продолжительности жизни и борьбы с возрастными изменениями человека.

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