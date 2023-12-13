Сотрудники СНБО в 2023 году не вылазили из-за границы

Главное: В СНБО на командировки в 2023 году потратили в 8 раз больше (825 тысяч гривен), чем в 2022 (100 тысяч гривен).

Детали: Сотрудники СНБО на оплачиваемые командировки в 2023 году потратили в 8 раз больше, чем в прошлом. Об этом сообщил нардеп Железняк

За первый год войны украинский бюджет потратил на командировки СНБО чуть более 100 тысяч гривен

В 2023 году сумма за поездки выросла до 825 тысяч гривен, причем год ещё не закончился

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов в одном из интервью назвал нардепов за границей «туристами».