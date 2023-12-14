В WhatsApp появились еще две полезные функции

Главное: Новые функции появились в WhatsApp. Их представили разработчики.

Детали: Очередные полезные функции появились в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщает издание WABetaInfo.

Так, разработчики выпустили новую публичную версию для iOS.

Номер новой публичной версии WhatsApp для iOS – 23.25.79. Ее уже можно скачать из App Store в некоторых странах, а сам глобальный релиз новинки ожидается в ближайшие недели.

Одной из новинок стала функция закрепления сообщений в групповых чатах. В отличие от Telegram, в WhatsApp зафиксировать сообщение в чате на видном месте навсегда невозможно. Людям доступны варианты 24 часа, 7 дней и 30 дней. По истечению заданного срока пост автоматически открепляется. Открепить его вручную тоже можно в любое время.

Еще одной функцией стали самоуничтожающиеся аудиосообщения: это голосовые записи, которые автоматически удаляются из чата после первого прослушивания получателем.

В тему: В WhatsApp появится новая занятная функция.