В WhatsApp появились еще две полезные функции

Главное: Новые функции появились в WhatsApp. Их представили разработчики.
Детали: Очередные полезные функции появились в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщает издание WABetaInfo.
Так, разработчики выпустили новую публичную версию для iOS.
Номер новой публичной версии WhatsApp для iOS – 23.25.79. Ее уже можно скачать из App Store в некоторых странах, а сам глобальный релиз новинки ожидается в ближайшие недели.
Одной из новинок стала функция закрепления сообщений в групповых чатах. В отличие от Telegram, в WhatsApp зафиксировать сообщение в чате на видном месте навсегда невозможно. Людям доступны варианты 24 часа, 7 дней и 30 дней. По истечению заданного срока пост автоматически открепляется. Открепить его вручную тоже можно в любое время.
Еще одной функцией стали самоуничтожающиеся аудиосообщения: это голосовые записи, которые автоматически удаляются из чата после первого прослушивания получателем.
В тему: В WhatsApp появится новая занятная функция.