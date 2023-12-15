Развенчан очередной миф о вегетарианстве

Главное: Ученые выяснили о вегетарианстве кое-что новое. Развенчан очередной миф.

Детали: Исследователи из Городского университета Нью-Йорка (США) узнали о вегетарианстве кое-что новое. Появились данные их работы.

Выяснилось, что люди менее склонны выбирать растительную пищу, если она помечена как веганская, а если продукты позиционируются как «полезные и экологичные», их популярность возрастает.

В эксперименте принял участие 7341 доброволец.

Ученые говорят, что людям следовало выбрать между двумя продуктовыми корзинами.

Так, как поясняется, в одной из них не было мяса и молочных продуктов, в другой они присутствовали.

Отмечается, что когда доброволец выбирал корзину, он должен был прочитать наклеенную на ней этикетку с характеристикой продуктов.

Выяснилось, что около 86% участников назвали себя мясоедами, 15% – вегетарианцами, 59% – приверженцами правильного питания и 7% – веганами.

Говорится о том, что, после прочтения этикетки, характеризующей продукты как веганские, лишь 20% участников делали выбор в пользу корзины с растительной пищей.

В то же время, ессли надпись гласила, что продукты полезны для здоровья, их популярность среди участников возрастала до 44%. 43% испытуемых также сделали выбор в пользу продуктовой корзины без мяса и молочных продуктов, если на этикетке сообщалось, что они «экологически чистые».

Сказано, что при указании сразу двух характеристик – пользы для здоровья и экологичности, корзину выбирали 44% участников.

Американцы выразили надежду, что смена этикеток может послужить стратегией для склонения людей к выбору более здорового рациона.

В тему: Стало известно, продлевают ли жизнь вегетарианство и веганство.