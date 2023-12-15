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Новости > Американцы рассказали об удивительной пользе чернослива для женщин

Американцы рассказали об удивительной пользе чернослива для женщин

Агата Кловская
15.12.23 03:17
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Американцы рассказали об удивительной пользе чернослива для женщин

Главное: Выявлено новое полезное свойство чернослива. Он способен облегчить последствия потери костной массы у женщин в постменопаузе путем снижения определенных маркеров воспаления.

Детали: Эксперты из Университета штата Пенсильвания (США) поведали об удивительном свойстве чернослива. Появились данные их отчета.

Ученые говорят, что его ежедневное употребление способно облегчить последствия потери костной массы у женщин в постменопаузе путем снижения определенных маркеров воспаления.

В исследовании, которое длилось год, приняли участие 183 женщины в возрасте 55-75 лет.

Уточняется, что все они находились в постменопаузе.

Поясняется, что так называется период после наступления менопаузы продолжительностью пять-восемь лет, когда проявляется климактерический синдром.

Женщин разделили на три группы. Первая и вторая употребляли по 50 и 100 граммов чернослива в день соотвественно. Третья группа выступала в качестве контрольной. На протяжении всего исследования испытуемые должны были фиксировать количество и время употребления чернослива в специализированных журналах для оценки качества соблюдения рекомендаций.

Информируется, что перед началом и по окончании эксперимента у них измерили уровни маркеров иммунитета, воспаления и окислительного стресса в крови.

Кроме чернослива добровольцы употребляли добавки кальция и витамина D3.

Сообщается, что употребление 50-100 граммов чернослива ежедневно привело к снижению секреции особых провоспалительных (вызывающих воспаление) белковых молекул цитокинов в крови участниц первой и второй групп. К ним относятся IL-1β, IL-6 и IL-8 (интерлейкин) и TNF-α, также называемый фактором некроза опухолей. Подобные изменения активируют сигнальные пути, отвечающие за сокращение потери костной массы.

Исследователи считают, что данный эффект объясняется обилием в черносливе биоактивных соединений, включая витамины, минералы, фенольные кислоты и полифенолы (особые растительные соединения), которые могут подавлять секрецию разрушающих кости воспалительных цитокинов.

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Тэги: США, ученые, здоровье, мир, женщины, чернослив

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