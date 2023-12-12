Monobank попал под массированную DDoS-атаку

Главное: Monobank подвергся DDoS-атаке. Ее удалось отбить.

Детали: Украинский банк Monobank попал под DDoS-атаку. Она является массированой. Об этом сообщает Telegram-канал совладельца Monobank Олега Гороховского.

«Массированная DDoS атака на моно (Monobank)», — написал Гороховский.

Также он назвал и объект атаки — это точки входа на Amazon (банки, сайт).

В то же время совладелец Monobank сразу отмечает, что ситуация находится под контролем.

Впоследствии стало известно, что кибератаку на Monobank отбили.

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