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Новости > Сбой Киевстар: компания предлагает переходить на национальный роуминг

Сбой Киевстар: компания предлагает переходить на национальный роуминг

Агата Кловская
12.12.23 09:01
116
Сбой Киевстар: компания предлагает переходить на национальный роуминг

Главное: У оператора Киевстар произошел сбой: нет мобильной связи и интернета. Предлагается переходить на национальный роуминг.

Детали: В работе оператора Киевстар произошел сбой. У абонентов нет мобильной связи и интернета, сайт также не работает. 

В Киевстар говорят, что произошел технический сбой. Компания работает над его устранением.

Киевстар рекомендует пользователям, у которых нет связи из-за сбоя, переходить на национальный роуминг.

Как это сделать на любом телефоне и у любого оператора - в инструкции на картинке: 

Тэги: Киевстар, национальный роуминг

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