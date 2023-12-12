Сбой Киевстар: компания предлагает переходить на национальный роуминг

Главное: У оператора Киевстар произошел сбой: нет мобильной связи и интернета. Предлагается переходить на национальный роуминг.

Детали: В работе оператора Киевстар произошел сбой. У абонентов нет мобильной связи и интернета, сайт также не работает.

В Киевстар говорят, что произошел технический сбой. Компания работает над его устранением.

Киевстар рекомендует пользователям, у которых нет связи из-за сбоя, переходить на национальный роуминг.

Как это сделать на любом телефоне и у любого оператора - в инструкции на картинке: