В Дании приняли важное религиозное решение

Главное: В Дании запретили сожжение религиозных книг. Решение принял парламент страны.

Детали: Датский парламент принял решение о запрете «ненадлежащего обращения с текстами, имеющими большое религиозное значение для признанного сообщества верующих». Об этом информирует АР.

В том числе этого касается Библии, Корана и Торы.

Добавим, что данный документ был проголосован во время третьего чтения.

За него проголосовали 94 из 179 местных парламентариев.

Примечательно, что дебаты перед голосованием продолжались около четырех часов.

Теперь тем, кто нарушит этот закон, «светит» штраф или даже тюремное заключение на срок до двух лет.

В тему: В Дании запретят сожжение религиозных книг.