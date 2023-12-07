В Германии железнодорожники устроили масштабную забастовку

Главное: В Германии объявили масштабную забастовку на железной дороге. К забастовке призывают всех работников междугородных и региональных перевозок, а также работников городской железной дороги в Берлине и Гамбурге.

Детали: В Германии из-за забастовки профсоюза машинистов GDL, которая продлится с вечера четверга до вечера пятницы (7-8 декабря), отменят тысячи рейсов. Об этом сообщает tagesschau.de и wdr.de.

К забастовке призывают всех работников междугородных и региональных перевозок, а также работников городской железной дороги в Берлине и Гамбурге.

Кроме Deutsche Bahn, забастовка также касается региональных операторов поездов Transdev, AKN Eisenbahn и City-Bahn Chemnitz. Среди требований машинистов — сокращение рабочего времени с 38 до 35 часов и увеличение оплаты на 555 евро.

«Профсоюз машинистов поганит второй уикенд Адвента миллионам людей, которые к нему никак не причастны. Проводить забастовку до скорой смены расписания — безответственно», — заявили в компании Deutsche Bahn.

Во время упреждающей забастовки Deutsche Bahn хочет сохранить около 20% междугороднего трафика. Билетами за отмененные рейсы можно будет воспользоваться в ближайшие дни или можно будет вернуть деньги.

В профсоюзе машинистов GDL пообещали, что больше не будут бастовать — до 7 января.

Ранее профсоюз GDL устроил забастовку на железной дороге 15 и 16 ноября. Во время 20-часовой остановки работы тогда было отменено 80% междугородних рейсов. В некоторых регионах практически не было поездов и почти ни одной электрички.

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