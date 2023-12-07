В Сенат США внесли бюджетный запрос на $111 млрд

Главное: В Сенат США внесли пакет мер по национальной безопасности на сумму около 111 млрд долларов. Законопроект предусматривает предоставление 15,1 млрд долларов в поддержку Украины в таких сферах, как «военная подготовка, обмен разведданными» и «ужесточение присутствия в зоне ответственности Европейского командования».

Детали: Демократическое большинство в Сенате США представило пакет мер по национальной безопасности на сумму около 111 млрд долларов. Этот документ предусматривает оказание помощи Украине и Израилю, а также комплекс мер защиты южной границы с Мексикой, сообщило накануне издание The Hill.

Этот законопроект объемом 167 страниц предусматривает предоставление 15,1 млрд долларов в поддержку Украины в таких сферах, как «военная подготовка, обмен разведданными» и «ужесточение присутствия в зоне ответственности Европейского командования».

Также документ предусматривает выделение 10,6 млрд долларов в помощь Израилю, из которых 4 млрд долларов планируется направить на противоракетную оборону, а 1,2 млрд — на ускорение разработки системы противоракетной обороны Железный луч.

В пакет входит 43,6 млрд долларов на увеличение производственных мощностей США в сфере вооружений и боеприпасов, а также на инвестиции в американскую промышленную базу подлодок и увеличение их запасов.

В заявлении, сопровождавшем обнародование законопроекта в Сенате, глава комитета Сената по ассигнованиям, республиканка Петти Мюррей назвала «крайне важным продолжить нашу поддержку Украины в этот решающий момент и дать понять Путину и другим диктаторам, что они не могут просто переждать».

«Сенаторам давно следует прекратить привязывать партийные и экстремистские иммиграционные предложения к широко двухпартийному дополнению. Этот пакет также стимулирует усилия всего правительства, направленные на прекращение потока фентанила (опиоид) и борьбу с транснациональными преступными организациями, занимающимися его незаконнымоборотом», — заявила Мюррей.

Издание пишет, что документ могут вынести на первое процедурное голосование уже в среду, 6 декабря, поскольку, по словам сенаторов-демократов, Украина крайне нуждается в ресурсах в войне с Россией.

В то же время, как отмечает The Hill, законопроект ждет «сложный путь», поскольку республиканцы настаивают на более агрессивных предложениях по защите южной границы.

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