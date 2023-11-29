Трамп вновь от души унизил Байдена

Главное: Дональд Трамп продолжает унижать Джо Байдена. Появилась свежая порция критики.

Детали: Экс-президент США Дональд Трамп вновь от души прошелся по действующему главе государства Джо Байдену. Он написал резкую статью для издания Newsweek.

Политик отмечает: «Вместо того, чтобы помочь нашим молодым людям уверенно начать свою жизнь, карьеру и создать семьи, Джо Байден разрушает их мечты долгами, налогами и инфляцией и прокладывает путь к будущему, полному гнева и отчаяния».

Бывший глава государства считает, что при Джо Байдене граждане США «стали нацией в упадке и быстро теряем американскую мечту».

По его словам, уничтожение американской экономики «это только начало его войны против молодежи».

Дональд Трамп добавил, что «невообразимая слабость Джо Байдена на мировой арене грозит втянуть США в Третью мировую войну, которая опустошит целое поколение молодых американцев».

Он пообещал, что в случае его победы на президентских выборах в 2024-м году «быстро восстановит величайшую экономику в мировой истории, чтобы молодые люди могли процветать».

В тему: Трамп похвастался своим здоровьем.