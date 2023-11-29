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Новости > Контрнаступление Украины продолжается, несмотря на непогоду

Контрнаступление Украины продолжается, несмотря на непогоду

Александр Панько
29.11.23 09:53
127
Контрнаступление Украины продолжается, несмотря на непогоду

Главное: Украина продолжает свое контрнаступление. Стало известно, что происходит на фронтах.

Детали: Украинское контрнаступление продолжается, несмотря на бушующую непогоду. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на среду, 29 ноября.

Всего за минувшие сутки произошло 87 боевых столкновений. Противник нанес 14 ракетных и 80 авиационных ударов, совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и населенных пунктах.

Россияне атаковали нашу страну, применив 21 ударный БПЛА типа Shahed-136/131. Все они были уничтожены.

Увы, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

К сожалению, авиационные удары получили: Ивановка, Степная-Новоселовка Харьковской области; Спорное, Часов Яр, Торецк Донецкой области; Змиевка, Берислав, Казачье Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более ста населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

Сообщается, что на Купянском направлении россияне вели безуспешные штурмовые действия возле Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где ВСУ было отбито пять атак.

Информируется, что на Лиманском направлении украинские военные отразили четыре атаки противника вблизи Тернов Донецкой области.

Отмечается, что на Бахмутском направлении Россия вела штурмовые действия в районах Богдановки, Клищиевки, Андреевки и Северного Донецкой области. ВСУ отразили 16 атак. Украинские военные продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят противнику потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Сказано, что на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток окружить Авдеевку. Украинские солдаты стойко держат оборону, нанося россиянам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия России южнее Новокалинового, Степного, Авдеевки, Тоненького и Первомайского Донецкой области, где ВСУ было отражено 27 атак.

Указывается, что на Марьинском направлении украинские военные отразили 17 атак россиян в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Военные говорят, что на Шахтерском направлении россияне вели безуспешные штурмовые действия юго-западнее Старомайорского и Водяного Донецкой области.

Уточняется, что на Запорожском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия западнее Вербового и Работино Запорожской области, где ВСУ отразили девять атак.

Также ВСУ продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят россиянам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Кроме этого, на Херсонском направлении ВСУ удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам россиян.

Известно, что за прошедшие сутки украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три по зенитно-ракетным комплексам России.

Резюмируется, что подразделения ракетных войск поразили пункт управления, пять средств противовоздушной обороны, девять артиллерийских средств, склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

В тему: К концу недели в Украине объявят об изменениях в мобилизации.

Тэги: общество, Россия, война, контрнаступление, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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