Американские ученые поведали о смертельном вреде алкоголя

Главное: Алкоголь вреден для сердца. Даже в умеренных дозах.

Детали: Ученые из школы общественного здравоохранения при Бостонском университете (США) выяснили кое-что важное о вреде алкоголя для человека. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что даже умеренное количество алкоголя повышает риск развития заболеваний сердца в зависимости от биологического присутствия определенных метаболитов – молекул, которые вырабатываются в организме во время расщепления этилового спирта.

Сообщается, что в данном исследовании приняли участие 2 428 человек.

В ходе работы эксперты собрали информацию о количестве употребляемого участниками алкоголя и его типе, чтобы узнать, какие именно метаболиты, (промежуточные или конечные продукты обмена веществ) образующиеся в результате переработки алкоголя, связаны с повышенным риском развития сердечнососудистых заболеваний.

За двадцать лет заболевания этого типа развились у 636 участников.

В итоге американцы выявили, что в ходе метаболизма алкогольных напитков в организме вырабатывается около 60 метаболитов.

В отчете сказано, что сигнализируют о повышенной вероятности появления заболеваний сердца и сосудов семь из них.

Кроме этого, анализы крови участников показали, что вследствие употребления пива в организме образуется меньше метаболитов-маркеров этих заболеваний, чем в результате усвоения вина и ликеров.

Резюмируется, что употребление алкоголя даже в умеренных количествах меняет метаболомный профиль человека. Снижение или повышение концентрации метаболитов в сыворотке крови может свидетельствовать о протекании многих процессов в клетке или во всем организме. Иногда эти процессы могут быть признаками развития различных заболеваний.

В тему: Стало известно, продлевают ли жизнь вегетарианство и веганство.