Денис Горин: в РФ за участие в войне помиловали людоеда

Главное: Путин помиловал убийцу и людоеда за участие в войне против Украины — это Денис Горин.

Детали: Из колонии за участие в войне против Украины освобожден осужденный на 22 года за убийство четверых человек и людоедство Денис Горин, сообщает издание «Сибирь.Реалии».

Денис Горин уже вернулся домой, что подтвердил его сосед. Но пока лежит в госпитале с ранением средней тяжести.

Горин был судим трижды за убийство.

В 2010-м году Денис Горин зарезал человека, а после убийства, как говорится в его показаниях, «решил вспомнить былое, а именно срезать мясо и впоследствии его съесть».

В 2018 году суд назначил Денису Горину 22 года лишения свободы в колонии особого режима.