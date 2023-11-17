Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 316 760 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 316 760 солдат. Уничтожено 5 415 танков.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 17 ноября.

Сообщается, что погибли уже 316 760 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 5 415 танков, 10 132 боевые бронированные машины, 7 712 артиллерийских систем, 895 РСЗО, 585 средств ПВО, 323 самолета, 324 вертолета, 5 709 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 563 крылатые ракеты, 22 корабля/катера, одну подлодку, 10 077 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 086 единиц специальной техники.

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