Официально объявлена новая дата чемпионского боя между Усиком и Фьюри

Главное: Чемпионский боксерский поединок Александра Усика и Тайсона Фьюри состоится 17 февраля 2024 года. Бой пройдет в Саудовской Аравии.

Детали: В четверг, 16 ноября, в Лондоне состоялась пресс-конференция, где было официально объявлено о бое между чемпионом мира в сверхтяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Поединок Усик — Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Бой за звание абсолютного чемпиона мира планировали провести 23 декабря 2023, но его перенесли из-за травмы, которую Фьюри получил в поединке против эксчемпиона UFC Фрэнсиса Нганну в конце октября.

Победитель боя Усик — Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом дивизионе в XXI веке. На кону будут все четыре чемпионских пояса: три (WBA, WBO и IBF), принадлежащие Усику, а также титул WBC Фьюри.

Украинец провел обязательную защиту чемпионских поясов в августе. Нокаутом в девятом раунде Усик одолел британского претендента по линии WBA Даниэля Дюбуа.

В послужном списке 36-летнего Усика 21 победа (14 — нокаутом) в 21 поединке. Пять из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В активе 35-летнего Фьюри 34 победы (24 — нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе.

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