Переговоры с польскими перевозчиками провалились

Главное: Переговоры с польскими перевозчиками не увенчались успехом. Главное требование перевозчиков остается без изменений — возвращение в систему разрешений для Украины.

Детали: Польские перевозчики отвергли общие предложения Еврокомиссии, Украины и Польши и отказались прекратить блокировку границы. Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в четверг, 16 ноября.

Указано, что вчера представители ведомства совместно с Министерством инфраструктуры Польши и Директоратом Еврокомиссии по транспорту и мобильности провели переговоры на пункте пропуска Дорогуск.

«В результате переговоров стороны наработали совместные решения и предложили их польским протестующим. Последние предложения не согласовали», — говорится в сообщении.

Отмечено, что ключевое требование протестующих — это возвращение в систему разрешений для Украины. Но это требование выполнено быть не может, о чем заявила украинская сторона, а в Директорате Еврокомиссии подчеркнули, что такой вопрос не может быть предметом этой встречи. Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС будет действовать, по меньшей мере, до 30 июня следующего года.

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