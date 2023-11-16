У советника Байдена начались проблемы со здоровьем из-за войны в Украине

Главное: Джейк Салливан пожаловался на бессонницу. Ее усугубила война в Украине.

Детали: Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан посетовал на проблемы со здоровьем из-за войны в Украине. Его слова цитирует издание PUCK.

Так, чиновника спросили о том, что не дает ему спать по ночам.

Он признался: «Очевидно, это мысли о поддержке Украины в ее мерах по достижению ее целей».

Джейк Салливан сказал: «Я лежу и думаю, как защитить энергосистему Украины. Все это способствует моей бессоннице».

Впрочем, советник американского лидера добавил, что его сну также мешают мысли о ситуации на Ближнем Востоке и возможных неожиданных событиях.

Было отмечено: «Атака ХАМАС на Израиль было неожиданным событием, после чего я начал спрашивать себя, свою команду, каждый день, каждую ночь: какое следующее возможное событие?».

В тему: Байден поговорил с Зеленским и отказался воевать с Россией.