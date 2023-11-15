В ВСУ анонсируют «крупные успехи» на южном направлении

Главное: В ВСУ намекнули на «большие успехи» на юге. Оттеснение врага осуществляется на линии от трех до восьми километров вдоль побережья Херсона, отметила Наталья Гуменюк.

Детали: Информационная тишина позволит украинским военным отчитываться о «больших успехах» на южном направлении. Об этом сказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона в среду, 15 ноября.

По ее словам, на южном направлении российские агрессоры ушли в интенсивную оборону. При всем при этом они не способны просчитать, с какого направления им ожидать подобной опасности.

Также она сообщила, что оттеснение врага украинскими военными осуществляется на линии от трех до восьми километров вдоль побережья Херсона.

«Линия фронта сегодня достаточно подвижная. Факт того, что врага это утесняет, очевиден. Пока мы просим об информационной тишине с той целью, чтобы сработала наша запланированная сентенция, которая позволит потом отчитаться о крупных успехах», — сказала Гуменюк.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 314 290 солдат.