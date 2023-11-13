Норвегия предоставит украинцам очередную крупную гуманитарную помощь

Главное: Украинцы получат очередную гуманитарную помощь от Норвегии. На 84 миллиона евро.

Детали: Норвегия продолжает помогать Украине во время войны. Правительство страны выделит еще миллиард крон (84 миллиона евро).

Средства направят норвежским организациям, которые помогают украинцам.

В МИД поведали, что среди них – местный Красный Крест, Совет по делам беженцев, Save the Children, NORCAP, Church Aid, People's Aid и другие организации.

Уточняется, что эти деньги поступят к ним в рамках норвежской программы поддержки Nansen.

Информируется, что помощь получат украинцы, потерявшие жилье, еду, воду и нормальные условия жизни.

Кроме этого деньги будут направлены на образование, здравоохранение и психосоциальную поддержку, защиту гражданского населения.

Также Норвегия активизирует помощь по разминированию.

В тему: Норвегия предлагает украинским беженцам деньги, чтобы те возвращались домой.