Немецкие ученые назвали диету, которая полезна для почек

Главное: Ученые рассказали, как улучшить работу почек. Этому поможет специальная диета.

Детали: Исследователи из Кельнского университета (Германия) поведали, какая диета полезна для почек. Появились данные их отчета.

Говорится о том, что уменьшение количества сахара и увеличение количества жиров в диете может улучшить работу почек при поликистозе.

Всего в трехмесячном исследовании приняли участие 66 пациентов, которых разделили на три группы: первая соблюдала кетогенную диету, вторая раз в месяц соблюдала трехдневное голодание (разрешалось только пить воду), а третья была контрольной и получила стандартные диетические рекомендации.

Ученые отмечают, что кетогенная диета позволила улучшить работу почек, что подтвердили анализы крови.

Информируется о том, что, если в других группах расчетная скорость клубочковой фильтрации снизилась за период исследования, то в группе кетогенной диеты она увеличилась. Люди из этой группы и группы водного голодания удалось сбросить вес, в то время как в контрольной группе он увеличился.

Поясняется, что цель кетогенной диеты заключается в том, чтобы увеличить выработку кетоновых тел в организме.

Эксперты сообщают, что для этого следует уменьшить потребление углеводов (сахара и выпечки) и увеличить потребление жиров («полезные» жиры содержатся в авокадо и красной рыбе). 95% людей в кетогенной группе и 85% в группе водного голодания сообщили о хорошей переносимости нового питания.

Подчеркивается, что изменение питания было так же эффективно, как и лекарства, которые назначают пациентам с поликистозом почек.

Справка :

Наследственный поликистоз почек – причина 10% всех случаев почечной недостаточности, которая приводит к постепенному снижению фильтрационной способности почек. Данное заболевание не имеет лечения, ведет к множеству осложнений и на поздних стадиях требует диализа или пересадки почек.

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